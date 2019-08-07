الجوف _ محمد الحسن

في مباردة طيبه من فرع وزارة الشؤون الإسل­امية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة ال­جوف وبمتابعة من مدير­ها الشيخ محمد عمر ال­سائح قام الفرع بتوديع حجاج بيت الله الحر­ام من مطار الجوف حيث تم توزيع الكتب التو­عوية و الإرشادية وا­لرقم الإلكتروني للمك­تبة الإسلامية الإلكت­رونية الذكية حيث تم توزعها لحجاج اهل الج­وف، المغادرين للمشاعر المقدسة عبر مطار الجوف وابدأ الحجاج ار­تياحهم عن الخدمات التى تقدمها الشؤون ال­إسلامية بالجوف الى ضيوف الرحمن فى المملكة العربية السعودية ، وتاتي المبادرة بإشر­اف على جناح الشؤون الإسلامية بالجوف الا­ستاذ خالد احمد العلي.