في مباردة طيبه من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف وبمتابعة من مديرها الشيخ محمد عمر السائح قام الفرع بتوديع حجاج بيت الله الحرام من مطار الجوف حيث تم توزيع الكتب التوعوية و الإرشادية والرقم الإلكتروني للمكتبة الإسلامية الإلكترونية الذكية حيث تم توزعها لحجاج اهل الجوف، المغادرين للمشاعر المقدسة عبر مطار الجوف وابدأ الحجاج ارتياحهم عن الخدمات التى تقدمها الشؤون الإسلامية بالجوف الى ضيوف الرحمن فى المملكة العربية السعودية ، وتاتي المبادرة بإشراف على جناح الشؤون الإسلامية بالجوف الاستاذ خالد احمد العلي.
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