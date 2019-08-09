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مشروع المملكة للهدي والأضاحي يكمل استعداداته التشغيلية

مشروع المملكة للهدي والأضاحي يكمل استعداداته التشغيلية
http://almnatiq.net/?p=760939
المناطق _ منى

أكمل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي كافة تجهيزاته التقنية والفنية استعداداً لموسم حج 1440هـ، وإجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية كافة الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل .

وأكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر محمد حمزه حجار، جاهزية المشروع للعمل وفق ما هو مخطط له بمواقع التشغيل لتنفيذ أكثر من مليون أضحية خلال المدة الشرعية للنسك، بعد إجراء العديد من التجارب التحضيرية، لضمان سير العمل وانسيابته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة.

وشدد معاليه على أن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بدأ بالتحضيرات باكراً لحج هذا العام منذ نهاية موسم حج العام الماضي, لافتاً إلى أنه يعمل في إطار المشروع كل عام أكثر من 40 ألف فرد من القوى العاملة لبدء العمل مع شروق أول أيام التشريق، تشمل الجزارين ومساعديهم ، والأطباء والبيطريين ، والمشرفين الشرعيين، والإداريين، والجهاز الفني المسؤول عن التشغيل، والصيانة، والإدارة ، والإعاشة ، والرعاية الطبية ، ووسائل النقل ، فيما يشرف على أعمال لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارة الداخلية، ووزارة المالية ، ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.

ونوه معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام.

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