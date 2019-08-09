الشرطة البريطانية تلقي القبض على صاحب تغريدة “العنصرية” ضد صلاح

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كشفت تقارير صحفية أن الشرطة البريطانية قامت بإلقاء القبض على المتورط في نشر تغريدة عنصرية ضد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس”، أن الشرطة قامت باستجواب المشتبه به، وهو شخص من مقاطعة ميرسيسايد، وتردد أنه مشجع لنادي إيفرتون.

وكانت تقارير قد ذكرت أحد مشجعي إيفرتون، وهو يطلق عبارات عنصرية ضد محمد صلاح، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ما أثار حالة واسعة من الجدل، وغضب كبير من جماهير الناديين، علمًا بأن نادي إيفرتون أصدر بيانًا استنكاريًا تجاه ذلك التصرف العنصري.