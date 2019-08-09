فيديو: جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت

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أثار إعلان تسويقي معروض بأحد شوارع الكويت ردود فعل غاضبة من قبل نواب وأكاديميين في البلد الخليجي المحافظ؛ بسبب ما احتواه من إيحاء للخمر بطريقة غير صريحة، الأمر الذي استفز الكويتيين.

وتضمنت صورة الإعلان الذي تناقله النشطاء عبر حساباتهم عبارة (ما سافرت.. اشرب يمكن تنسى) لتتسبب العبارة بسخط واسع لدعوتها بطريقة إيحائية لأمر مخالف، وسط دعوات لإزالته وتشديد الرقابة من السلطات المعنية تجاه الإعلانات المنتشرة في الشوارع.

وبعد تعليقات غاضبة تدخلت السلطات البلدية وأزالت الإعلان، وفق ما نقل حساب ديوان الكويت الإخباري على تويتر.

وشمل التفاعل مع القضية إعلان النائب في مجلس الأمة محمد الحويلة تواصله مع وزير البلدية فهد الشعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قال: ”حمى التسويق غير الرشيد بدأت تتجاوز حدود المقبول وصار المسوق يبحث عما يثير الجدل للفت الانتباه دون مراعاة منه للأعراف المجتمعية والأخلاقية، فالإيحاء المستخدم هنا مرفوض ومخالف للفطرة السوية لذلك تواصلت مع الأخ فهد الشعلة وزير البلدية الذي وعد مشكورًا باتخاذ إجراءات سريعة ضده“.