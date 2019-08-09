سوق عكاظ يجمع أم محمد بابن أختها بعد غياب سنوات

الطائف _ عادل الزهراني

كما يقال رب صدفة خير من الف ميعاد التقت أم محمد بابن أختها فارس سعيد وهو أحد العاملين باحدى المسلسلات التاريخية بسوق عكاظ وذلك في أثناء العرض لمحت أم محمد وإبنيها إبن أختها فارس الذي لم تلتقيه من سنوات وبعد إنتهاء العرض التقته وكانت له مفاجأة مفرحة إرتسمت على وجهه هذا ما عبر به الأخ فارس بلقاءه لخالته شاكرا الله أن جمعه بها وأبنائها بعد غياب سنوات لظروف الحياة وقد عبرت أم محمد عن سعادتها بهذا اللقاء وذكرت أن سوق عكاظ نقلة جميلة للسياحة العربية وأن لقائها بابن أختها من إيجابيات سوق عكاظ بعد توفيق الله تعالى .