الفريق العمرو: 1500 متطوع ومتطوعة أثبتوا كفاءة عالية بتعاونهم مع الدفاع المدني

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

نفذت فرق الاطفاء والإنقاذ التي يعمل عليها متطوعي الدفاع المدني اليوم فرضية إطفاء وإنقاذ وإسعاف وإخلاء طبي لضيوف الرحمن، تهدف للوقوف على جاهزية المتطوعين للمشاركة بأعمال الحج هذا العام لمواجهة الأخطار المحتملة، بحضور معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.

وتمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمشاركة المتطوعين في الفرضية من الانتقال السريع إلى موقع الحدث، وتقييم الموقف وإيضاح الصورة العامة عن الحدث وتطبيق خطة التدخل في الحادث بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك من خلال تطبيق خطة الإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي، وكذلك خطة الإسناد البشري إضافة إلى القيام بأعمال الفرز الطبي حسب بطاقات الفرز والتصنيف الدولية وكذلك تقديم العلاج السريع حسب الحالات.

وتم خلال تنفيذ الفرضية تطبيق خطة الإنقاذ بنجاح من خلال التمركز الصحيح وإعطاء مجال للآليات المساندة، وتقديم أعمال الإنقاذ على ضوء حجم الحدث والقيام بتحديد مناطق الإسناد الآلي والبشري والقيام بكافة ما يتطلبه الحدث من إجراءات في حينه وتوزيع الأدوار والمهام على المشاركين في الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى منطقة الإخلاء الطبي للقيام بعملية الفرز.

من جانبه، أشار معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إلى أن موسم حج هذا العام شهد مشاركة 1500 متطوعاً ومتطوعة مع الدفاع المدني، بلغ عدد الرجال منهم 730 متطوعاً، فيما بلغ عدد النساء 770 متطوعة.

وأوضح معاليه أن تنفيذ هذه الفرضية تم بناء على مهارات المتطوعين والمتطوعات حيث كان أداءهم مميزاً من خلال التعامل مع حادث حريق محتمل، وتم تطبيق أعمال الإنقاذ والعمل الإسعافي بكل نشاط وحيوية، وما يؤكد أن هناك رغبة أكيدة من الجميع بالعمل جنباً إلى جنب مع قوات الدفاع المدني، متمنياً للجميع التوفيق.