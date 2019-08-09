العميد المطيري: أكملنا التجارب الفرضية والتطبيقات الميدانية لسلامة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

أكملت المديرية العامة للدفاع المدني بالحج كافة الترتيبات للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام يوم التاسع من ذي الحجة (عرفة)، لتستوعب الاستعدادات كافة المخاطر المحتملة من خلال نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية بالخيام وتفقد المخارج والممرات، إلى جانب تحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي جميع مربعات مشعر عرفة, وتأمين أحدث الآليات والمعدات لمراقبة ومتابعة حركة الحجاج .

وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر عرفة، العميد تركي بن خويتم المطيري، جاهزية قوات الدفاع المدني للتعامل مع الحشود المليونية بمشعر عرفة من خلال دراسة وتحليل ومعرفة كل المخاطر المحتملة وتحديد الطريقة المثالية للتعامل معها، موضحاً أنه جرى تأهيل منسوبي الدفاع المدني بمشعر عرفة، لمباشرة جميع الحوادث المحتملة. وأضاف أن قوات الدفاع المدني خضعت إلى كثير من البرامج التدريبية المكثفة لأداء مهامها، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية يومية بمواقع تمركزها خلال أعمال الحج، شملت إجراء تجارب فرضية وتطبيقات ميدانية.

وأشار العميد المطيري إلى أنه تم تنفيذ إجراءات الحماية المدنية في مشعر عرفة من خلال ضباط متخصصين، عملوا في مجالات تخصصية ولهم خبراتهم الكبيرة في مجال التحليل وتحديد المخاطر، ورفع تقارير مصورة وهناك أيضا ضباط جيولوجيين لهم خبرة كبيرة في المواقع، وتحدد هذه المخاطر من خلال عمل ميداني واسع لتحديدها وتحليلها وتصنيفها ورفع تقارير مصورة للجهات المختصة، وتشمل المواقع الجيولوجية والأماكن المرتفعة والأودية والانزلاقات وغيرها، لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمعالجة هذه الأخطار ورفعها للجهات المختصة، وهناك أيضاً خطط للحماية المدنية، مثل إعداد الخطط فيما يختص بالإخلاء والإيواء والإخلاء الطبي وإعادة الأوضاع، وهناك خطط إسناد أثناء الوقوف بمشعر عرفة وإسناد المشاعر الأخرى مزدلفة ومنى في الأيام التي تلي يوم عرفة.

ومن جانبه، أوضح قائد ركن السلامة بمشعر عرفة العقيد عمار بن محمد صالح مغربي، أن رجال الدفاع المدني قاموا بتغطية كافة أنحاء المشعر بمجموعات الإشراف الوقائي لتشغيل مآخذ مياه الحريق في حالات الطوارئ، ومتابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجيج والكشف الوقائي على كافة المباني والمخيمات في عرفة، ومراقبة عدم استخدام الغاز المسال داخل المشعر، فضلاً عن جاهزية فرق الدراجات النارية المجهزة بطفايات للحريق ووسائل الاتصال اللاسلكية في الإبلاغ عن أي مخاطر قد تحدث أثناء وجود الحجاج بعرفة، ومباشرة الحوادث لحين وصول الفرق والوحدات الميدانية المتخصصة.

وقال ركن الحماية المدنية بمشعر عرفة العقيد عبدالله بن عثمان القرني، أن الدفاع المدني يقوم بتوفير كافة المستلزمات بمعسكرات الإيواء من خدمات الرعاية الصحية والإعاشة، وكذلك جاهزية خطط الإخلاء الطبي للمرضى والمصابين في حالات الطوارئ بكل أرجاء مشعر عرفة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني بالحج، والتي يتواجد مندوبون لها على مدار الساعة بمركز عمليات الطوارئ، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة لإخلاء أعداد كبيرة من الحجاج إلى مواقع الإيواء داخل عرفة في حالات الطوارئ التي قد تتطلب ذلك.

وأوضح قائد ركن الإطفاء بمشعر عرفة العقيد تركي بن أحمد الحصيني أن جميع الفرق مجهزة بكل ما يحتاج إليه رجل الإطفاء من معدات وآليات وتجهيزات فنية لمباشرة كافة حوادث الحريق لا قدر الله على اختلاف أنواعها وأسبابها في حج هذا العام، مشيراً إلى أن ركن الإطفاء بعرفة تحسب جيداً لمخاطر الحريق بالمشعر، من خلال جمع البيانات التفصيلية للمخيمات وإجراء الكشف عليها للتأكد من توفر وسائل السلامة بها، ونشر عدد من دوريات السلامة الراكبة والراجلة لتغطية هذه المخيمات حسب خطة معدة سابقاً لإخضاعها للإشراف الوقائي.