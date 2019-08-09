حملة حج مجانية ضمن مبادرة من اجلكم وتستهدف 77 شخصا من حراس ومستخدمين ومستخدمات تعليم الطائف

الطائف _ عادل الزهراني

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامج حملة حج مجانية ضمن برامج مبادرة من اجلكم وتستهدف 77 شخص من حراس ومستخدمين ومستخدمات التعليم بجميع مكاتب التعليم لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج ، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والمجلس التنسيقي لمؤسسات حجاج الداخل وهدية الحاج والمعتمر. فيما انطلقت عصر اليوم الحملة التي يرأسها المشرف التربوي عبدالرحمن بن سعيد الزهراني . وودع المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي الحجاج بمشاركة عدد من الأطفال أندية حي الثانوية الأولى والثانوية 22 والابتدائية 81 والابتدائية 58 والابتدائية 79 للبنات الذين قدموا لهم باقات الورد والحلوى والمياة والعصائر وحقائب تحتوي عدد من المستزمات الضرورية للحجاج.

وأكد اللهيبي أن ذلك يأتي إيمانا بدور الإدارة التربوي والاجتماعي تجاه هذه الفئة المخلصة تقديرًا لجهودهم وبث السعادة في قلوبهم, ورفع الروح المعنوية لديهم .

منوها بجهود الفريق المشرف على الرحلة على عملهم الدؤوب والمستمر وجهودهم الكبيرة التي بذلوها إعداد وتنظميا ىتنفيذا للبرنامج ، ومقدما شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في تنظيم هذه الحملة ولوزارة الحج والمجلس التنسيقي لمؤسسات حجاج الداخل وهدية الحاج والمعتمر ولأندية الحي للبنات على دعمهم ومشاركتهم التطوعية للحجاج ، داعيا الله ان يتقبل من الحجاج حجهم ويكتب الأجر والمثوبة للقائمين على البرنامج.