تسعة إجتماعات بقيادة الملحق الثقافي في أستراليا وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل الأسترالية: المستقبل في عقول أمينة .. إطمئن ياوطن

الرياض _ عادل الزهراني

قام سعادة الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي ويرافقه مساعد الملحق للجودة والتطوير الدكتور ربيع هريدي وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل بعقد تسعة إجتماعات في مدينة نيوكاسل وذلك إستكمالاً لجولة الملحقية الثقافية لأهم المدن الأسترالية ، وكان من أهمها الإجتماع بمدير شرطة مدينة نيوكاسل وذلك لمناقشة كيفية حماية الطلبة داخل وخارج الحرم الجامعي ، وزيارة مدرسة جيزموند العامة والتي تضم أكبر عدد لأطفال المبتعثين حيث تم تكريمهم وتحفيزهم لمستقبلٍ واعد . تلى ذلك الإجتماع بإدارة الطلبة الدولين ومعهد اللغة والسنة التحضيرية بجامعة نيوكاسل لمناقشة الخطط الدراسية للمبتعثين السعوديين وعدداً من الجوانب المهمة ، كما قام سعادة الملحق والوفد المرافق بزيارة مستشفى جون هنتر ومركز الأبحاث التابع له HMRIبمدينة نيوكاسل والذي يعتبر من أهم وأكبر المستشفيات في قارة أستراليا لإحتوائه على كوادر ومختبرات طبية فريدة حيث كان في إستقباله مدير الخدمات الطبية بالمستشفى وعدداً من المناصب العليا ،وبحث سعادة الملحق والوفد المرافق خلال الإجتماع سُبل التعاون بين الملحقية الثقافية والمستشفى من خلال إتاحة الفرصة للطلبة المبتعثين بالتدريب وإمكانية تأمين مقاعد طبية تدريبية مخصصة للطلبة والباحثين السعوديين مستقبلاً ، وأختتمت زيارة الملحق بلقاء مفتوح وحفل خطابي مع الطلبة السعوديين حيث أجاب سعادة الملحق على كافة الإستفسارات ومناقشة الإقتراحات التي تهيئ طريق النجاح والتميز للمبتعث السعودي لتحقيق هدف الوطن المنشود في العودة والمساهمة في إكمال مسيرة الوطن نحو تحقيق الرؤية .

وفي ختام اللقاء عبر سعادة الملحق الثقافي عن شكره نيابة عن نفسه وعن أعضاء الملحقية الثقافية وجميع الطلبة السعوديين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما يولونه من إهتمام بالغ بأبنائهم وبناتهم المبتعثين في تسخير وتذليل كافة العقبات ، كما أكد على نجاح كافة الإجتماعات والزيارات التي تمت بمدينة نيوكاسل والتي سترى نتائجها النور بإذن الله مُشدداً على أهمية تطوير وزيادة المعرفة وتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل .