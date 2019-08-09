احدث الأخبار

“الذهب” يحوم حول الـ1500 دولار بفعل حرب التجارة العالمية
أبرز المواد
 9 أعراض “هامة” تنبهك أن جسمك مليء بالسموم
أبرز المواد
 تسعة إجتماعات بقيادة الملحق الثقافي في أستراليا وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل الأسترالية: المستقبل في عقول أمينة .. إطمئن ياوطن
منطقة الرياض
 حملة حج مجانية ضمن مبادرة من اجلكم وتستهدف 77 شخصا من حراس ومستخدمين ومستخدمات تعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 العميد المطيري: أكملنا التجارب الفرضية والتطبيقات الميدانية لسلامة ضيوف الرحمن
منطقة مكة المكرمة
 الفريق العمرو: 1500 متطوع ومتطوعة أثبتوا كفاءة عالية بتعاونهم مع الدفاع المدني
منطقة مكة المكرمة
 سوق عكاظ يجمع أم محمد بابن أختها بعد غياب سنوات
منطقة مكة المكرمة
 فيديو: جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت
أبرز المواد
 الشرطة البريطانية تلقي القبض على صاحب تغريدة “العنصرية” ضد صلاح
أبرز المواد
 مشروع المملكة للهدي والأضاحي يكمل استعداداته التشغيلية
أبرز المواد
 الحجاج المنومون يعبرون عن فرحتهم بنجاح تفويجهم للمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بال­جوف تودع الحجاج من المطار
منطقة الجوف
“الذهب” يحوم حول الـ1500 دولار بفعل حرب التجارة العالمية

“الذهب” يحوم حول الـ1500 دولار بفعل حرب التجارة العالمية

أبرز المواد
9 أعراض “هامة” تنبهك أن جسمك مليء بالسموم

9 أعراض “هامة” تنبهك أن جسمك مليء بالسموم

أبرز المواد
تسعة إجتماعات بقيادة الملحق الثقافي في أستراليا وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل الأسترالية: المستقبل في عقول أمينة .. إطمئن ياوطن

تسعة إجتماعات بقيادة الملحق الثقافي في أستراليا وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل الأسترالية: المستقبل في عقول أمينة .. إطمئن ياوطن

منطقة الرياض
حملة حج مجانية ضمن مبادرة من اجلكم وتستهدف 77 شخصا من حراس ومستخدمين ومستخدمات تعليم الطائف

حملة حج مجانية ضمن مبادرة من اجلكم وتستهدف 77 شخصا من حراس ومستخدمين ومستخدمات تعليم الطائف

منطقة مكة المكرمة

“الذهب” يحوم حول الـ1500 دولار بفعل حرب التجارة العالمية

“الذهب” يحوم حول الـ1500 دولار بفعل حرب التجارة العالمية
http://almnatiq.net/?p=760964
المناطق - وكالات

استقر الذهب حول المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دولار، بدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة أقدمت عليها بنوك مركزية عالمية في ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي.

وفي نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي سجل الذهب في المعاملات الفورية 1500.50 دولار للأوقية (الأونصة).

ويوم الأربعاء، ارتفعت الأسعار ما يزيد عن اثنين بالمئة لتتجاوز حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2013.

ولمح تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو يوم الأربعاء إلى انفتاحه على خفض الفائدة لتعزيز التضخم ومواجهة المخاطر المتعلقة بالنمو العالمي.

وفي مؤشر آخر على التباطؤ الاقتصادي، فاجأت البنوك المركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند الأسواق بالإقدام على تيسير قوي للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي في الفلبين أسعار الفائدة في وقت لاحق.

روابط ذات صلة

9 أعراض “هامة” تنبهك أن جسمك مليء بالسموم

9 أعراض “هامة” تنبهك أن جسمك مليء بالسموم
فيديو: جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت

فيديو: جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت
الشرطة البريطانية تلقي القبض على صاحب تغريدة “العنصرية” ضد صلاح

الشرطة البريطانية تلقي القبض على صاحب تغريدة “العنصرية” ضد صلاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*