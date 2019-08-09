رسميا.. لوكاكو يترك “الشياطين الحمر” وينضم للإنتر

المناطق - وكالات

أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي توقيعه مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو رسميا، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة ضخمة، الخميس.

وأعلن النادي الإيطالي توقيعه مع هداف “الشياطين الحمر” مقابل 80 مليون يورو، في أكبر صفقات “النيراتزوري” هذا الصيف.

وأفاد إنتر ميلانو في بيان عبر موقعه الالكتروني أن “اللاعب البلجيكي الآتي من مانشستر يونايتد وقع عقدا مع “نيراتزوي” حتى 30 يونيو 2024″.

ونشر نادي شمال إيطاليا فيديو قصير للوكاكو مرتديا قميص الإنتر، وهو يقول: “إنتر ليس لأي كان، لذلك أنا هنا”.

ولعب لوكاكو، البالغ من العمر 26 عاما، موسمين مع مانشستر يونايتد، سجل خلالهما 28 هدفا في 66 مباراة، لم يستطع خلالها ترك بصمة قوية في البريميرليغ.

ويعد مدرب الإنتر الحالي أنطونيو كونتي من المعجبين بلوكاكو منذ زمن طويل، كما أنه أراد الحصول على خدماته عندما كان مدربا لفريق تشلسي.