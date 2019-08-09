باكستان تستبعد “الخيار العسكري” كحل لـ”أزمة كشمير”

المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الخميس، أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار العسكري في خلافها مع الهند بشأن كشمير، مع تصاعد التوترات بعد قرار نيودلهي بإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه.

وصرح قريشي خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد: “باكستان لا تدرس الخيار العسكري، بل إنها تدرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتعامل مع الوضع”.

وأضاف: “قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقيا”.

ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند الاثنين بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر.

وزاد القرار من العداوة مع باكستان التي خاضت حربين من أصل ثلاثة مع الهند بسبب كشمير، وأدى إلى أيام من النقاش داخل البلاد حول الرد الذي يجب أن تتخذه إسلام أباد.

وقالت باكستان الخميس، إنها ستعلق خدمة قطارات تربطها بالهند مع استمرار تدهور العلاقات مع جارتها.