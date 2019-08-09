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رجل يشيع الرعب في كاليفورنيا ويقتل 4 طعنا

رجل يشيع الرعب في كاليفورنيا ويقتل 4 طعنا
http://almnatiq.net/?p=760981
المناطق - وكالات

تسعى شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية معرفة السبب وراء تنفيذ رجل لعمليات طعن وسرقة مسلحة في منطقتين قرب لوس أنجليس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين فيما بدا أنه عنف عشوائي.

ونقلت رويترز عن شرطة كاليفورنيا إنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر 33 عاما، لكنها لم تحدد هويته بعد.

وقالت سلطات كالفورنيا إن المشتبه به قتل اثنين من جيرانه طعنا أولا بعد ظهر الأربعاء، ثم سطا على مخبز في المنطقة، وعندها تلقت الشرطة عدة بلاغات عن رجل مسلح بسكين.

ثم سرق الرجل مبالغ مالية بعد أن هدد أصحابها بالسكين وفر في سيارته لمنطقة قريبة حيث قتل رجلا في مطعم، قبل اعتقاله من قبل حارس أمن في مقهى مجاور.

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