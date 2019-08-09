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“حساب المواطن”: عدم الإفصاح الدوري عن الدخل بشكل صحيح سبب نقص الدعم

“حساب المواطن”: عدم الإفصاح الدوري عن الدخل بشكل صحيح سبب نقص الدعم

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“حساب المواطن”: عدم الإفصاح الدوري عن الدخل بشكل صحيح سبب نقص الدعم

“حساب المواطن”: عدم الإفصاح الدوري عن الدخل بشكل صحيح سبب نقص الدعم
http://almnatiq.net/?p=760984
المناطق - الرياض

عزا برنامج “حساب المواطن”، انخفاض قيمة الدعم المقدم لبعض المستفيدين، إلى عدم إفصاحهم الدوري عن الدخل ومتغيراته، وبذلك لن تتغير قيمة الدعم، إلا أنه يتم استقاء معلومات المستفيد من الجهات الحكومية ويتم تعديلها.
وقال وفقا لـ”الاقتصادية” سلطان القحطاني؛ المتحدث الرسمي باسم البرنامج، “إن سبب نقص مقدار الدعم المقدم إلى بعض المستفيدين من البرنامج يعود إلى عدم الإفصاح، إذ إن عددا من المستفيدين لا يفصحون عن الدخل بالشكل الصحيح، وكذلك متغيرات عدد أفراد الأسرة ودخلهم من شهر إلى آخر”.
واستدرك القحطاني، أن “البرنامج يرتبط بعديد من الجهات الحكومية، ومنها يستقي كامل المعلومات عن المستفيدين لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة”.
وأشار إلى أن الصرف يحكمه عديد من المعايير، منها إجمالي الدخل كاملا للأسرة شاملا جميع البدلات قبل الخصم باستثناء بدل غلاء المعيشة، وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، إضافة إلى الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري “سجل تجاري”.
وأودع برنامج “حساب المواطن” أمس الدفعة الـ21 منذ إطلاق الدفعة الأولى في 21 ديسمبر 2017، بقيمة 2.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

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