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“أبل” تطلق بطاقة ائتمانية افتراضية بميزات أمنية قوية

“أبل” تطلق بطاقة ائتمانية افتراضية بميزات أمنية قوية
http://almnatiq.net/?p=760985
المناطق - وكالات

أطلقت شركة “أبل” بطاقتها الائتمانية الافتراضية، الثلاثاء، بعد تعاونها مع بنك “غولدمان ساكس” على الإضافة الجديدة لهواتف آيفون، مما قد يساعد في تنويع مبيعات عملاق التكنولوجيا بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية.

وأعلنت “أبل” عن البطاقة في مارس بهدف اجتذاب مقتني الهاتف “آيفون” من خلال إصدار بطاقة تضمن لحاملها استرجاع اثنين في المئة من قيمة المشتريات، وعدم دفع أي رسوم عند استخدام خدمة الدفع (أبل باي)، وهي عبارة عن تطبيق لإدارة الأموال، والتركيز على خصوصية البيانات، وفق “رويترز”.

وقالت “أبل” إن عددا محدودا من المستهلكين ممن أبدوا اهتماما بالبطاقة ستصلهم تنبيهات الثلاثاء تطلب منهم التسجيل للاشتراك.

والبطاقة مصممة للعمل على هواتف “آيفون” حيث يمكن للمستخدم تسجيل الاشتراك في البطاقة والبدء في استخدامها فورا بعد الحصول على موافقة تطبيق (أبل واليت) ونظام (أبل باي).

وتوفر “أبل” خيار استخراج بطاقة فعلية مصنوعة من مادة التيتانيوم، لكن هذه البطاقة لن تحمل أي أرقام، حيث سيكون رقم البطاقة مخزنا على رقاقة آمنة داخل الهاتف، وستعمل الرقاقة على ابتكار أرقام افتراضية من أجل الشراء الإلكتروني أو الهاتفي الذي يتطلب أرقاما.

وركزت “أبل” على الخصوصية في بطاقتها مشيرة إلى أن معلومات الشراء ستكون مخزنة في هاتف المستخدم، وإنه لا يمكنها الاطلاع على المعلومات.

ولن يُسمح لغولدمان ساكس باستخدام البيانات لأغراض التسوق حتى إن كان هذا لبيع منتجات البنك الأخرى.

وأشار محللون إلى أن الإيرادات بالنسبة لشركة بحجم “أبل”، التي حققت مبيعات بقيمة 265.6 مليار دولار في السنة المالية 2018، لن تكون في أهمية الحرص على ارتباط العملاء ارتباطا وثيقا بعلامة “أبل” التجارية.

وذكر بن باجارين، أحد المحللين في مؤسسة (كرييتيف ستراتيجيز) البحثية: “إذا نجح الأمر فسيكون هذا دافعا جديدا يجعلك تظل مخلصا بشدة لأبل وغارقا في بيئة أبل حتى إذا ظهر ما هو أفضل منها”.

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