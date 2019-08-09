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وزير الدفاع اليمني يشدد على أهمية التزام الوحدات العسكرية بالحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الدفاع اليمني يشدد على أهمية التزام الوحدات العسكرية بالحفاظ على الأمن والاستقرار
http://almnatiq.net/?p=761001
المناطق - الرياض

شدّد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، على أهمية التزام الوحدات العسكرية بالمحافظات المحررة بالاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والتصدي لأي ممارسات خارجة عن النظام والقانون.
وأكد الفريق المقدشي وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن مؤسسة اليمن الدفاعية ملتزمة بمسؤولياتها الدستورية في حماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة, مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشعب اليمني يخوضون معركة فاصلة مع المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، ويقدمون في سبيل ذلك تضحيات جسيمة ويبذلون الدماء الغالية.
وشدد المقدشي على أهمية الحفاظ على تلك المكتسبات وما تحقق من انتصارات، وعدم السماح للمشاريع الفوضوية التي تهدف لحرف مسار المعركة الأساسية وتصب في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية.

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