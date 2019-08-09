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ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم

ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم

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ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم

ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم
http://almnatiq.net/?p=761039

أكمل ضيوف خادم الحرمين الشريفين من جمهورية اليمن الشقيقة من أسر وذوي الشهداء المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، أداء طواف القدوم بعد أن اكتملت أعدادهم في مقر إقامتهم بمكة المكرمة.
ووفر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حافلات النقل والمرشدين الذين يتولون الإشراف على نقل الضيوف من مقر إقامتهم إلى الحرم المكي الشريف ومن ثم العودة إلى مقر إقامتهم مرة أخرى بعد فراغهم من أداء الطواف.
ورفع الضيوف أكف الضراعة إلى الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على ما وجه به من استضافتهم وتوفير كافة الإمكانيات والاستعدادات والخدمات، مؤكدين أن هذه الرعاية الكريمة أسهمت بشكل كبير في مواساتهم وتخفيف مصابهم وأكدت مبدأ الأخوة الإسلامية التي تنتهجها المملكة منذ نشأتها.
وأشادوا بما رأوه من منجزات على أرض الواقع في توسعة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وتذليل الطرق للواصلين إليهما والمغادرين منهما، سائلين الله أن يديم العز والرفعة على المملكة العربية السعودية.

 

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