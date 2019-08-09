احدث الأخبار

كشاف يُصاب في قدمه ويُصر على الاستمرار في خدمة الحجاج
منطقة مكة المكرمة
 مسجد نمرة .. موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
أبرز المواد
 ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم
أبرز المواد
 ” زمزم ” ماء مبارك ومعجزة نبع متدفق
أبرز المواد
 ميليشيات الحوثي تعلن مقتل شقيق زعيم الانقلابيين
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة : جميع الجهات العاملة في الحج أكملت استعدادها في مشعري منى ‏وعرفة وجميع الخطط تسير حسب ما هو مخطط لها
أبرز المواد
 سعر أوقية الذهب يرتفع فوق مستوى 1500 دولارا أمريكيا
أبرز المواد
 الصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار قوي
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تحكم بالسجن 5 اعوام وبغرامة مالية على ممول لحزب الله اللبناني
أبرز المواد
 من دول العالم الإسلامي ماليزيا.. تعرف عليها
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يشدد على أهمية التزام الوحدات العسكرية بالحفاظ على الأمن والاستقرار
أبرز المواد
 مطالب أممية بإجراءات جادة لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية
أبرز المواد
كشاف يُصاب في قدمه ويُصر على الاستمرار في خدمة الحجاج

كشاف يُصاب في قدمه ويُصر على الاستمرار في خدمة الحجاج

منطقة مكة المكرمة
مسجد نمرة .. موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

مسجد نمرة .. موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

أبرز المواد
ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم

ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم

أبرز المواد
” زمزم ” ماء مبارك ومعجزة نبع متدفق

” زمزم ” ماء مبارك ومعجزة نبع متدفق

أبرز المواد

كشاف يُصاب في قدمه ويُصر على الاستمرار في خدمة الحجاج

كشاف يُصاب في قدمه ويُصر على الاستمرار في خدمة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=761046
منى - مبارك الدوسري

أصر الكشاف أنس أحمد الحمد من جمعية صعوبات التعلم، ، المشارك حالياً ضمن المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على مواصلة عمله في خدمة الحجاج ومباشرة العمل في يوم التروية رغم إصابته في إحدى قدميه والتي قرر الطبيب المعالج بمعسكر ابن رجب الفرعي أهمية خضوعه للراحة .

وجاء رفض الكشاف رغبة منه كما يقول  لينال شرف الاستمرار في خدمة الحجاج خاصة وقد بدأت من اليوم مباشرة العمل والخدمة في الميدان لإرشاد الحجاج التائهين ، والتي يُعدها وزملاؤه وسام وشرف اختصه الله به وزملاءه الكشافة والجوالة وأهل هذه البلاد وقادتها – حفظهم الله – من اللحظة التي يصل فيها الحجاج إلى مكة المكرمة وحتى عودتهم لبلدانهم.

وعن طبيعة مشاركته بالخدمة التطوعية، قال: إنه رهن إشارة قادته في أي مكان، وأنه كان يتمنى المشاركة في الميدان خاصة وانها أول مشاركة له في معسكرات الخدمة العامة .

وقدم الكشاف الحمد شكره وتقديره للطبيب المعالج ولقائد المعسكر يعقوب الياس السبت على تفهمهما لرغبته وحماسه وموافقتهما على مباشرة العمل مكتبياً فقط دون النزول للميدان ، متطلعاً الى المشاركة في المناسبات القادمة بخدمة المعتمرين من خلال المعسكر الذي تقيمه الجمعية بشهر رمضان ، وكذلك خدمة الحجاج العام القادم .

روابط ذات صلة

مسجد نمرة .. موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

مسجد نمرة .. موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم

ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل يكملون أداء طواف القدوم
” زمزم ” ماء مبارك ومعجزة نبع متدفق

” زمزم ” ماء مبارك ومعجزة نبع متدفق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*