كشاف يُصاب في قدمه ويُصر على الاستمرار في خدمة الحجاج

منى - مبارك الدوسري

أصر الكشاف أنس أحمد الحمد من جمعية صعوبات التعلم، ، المشارك حالياً ضمن المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على مواصلة عمله في خدمة الحجاج ومباشرة العمل في يوم التروية رغم إصابته في إحدى قدميه والتي قرر الطبيب المعالج بمعسكر ابن رجب الفرعي أهمية خضوعه للراحة .

وجاء رفض الكشاف رغبة منه كما يقول لينال شرف الاستمرار في خدمة الحجاج خاصة وقد بدأت من اليوم مباشرة العمل والخدمة في الميدان لإرشاد الحجاج التائهين ، والتي يُعدها وزملاؤه وسام وشرف اختصه الله به وزملاءه الكشافة والجوالة وأهل هذه البلاد وقادتها – حفظهم الله – من اللحظة التي يصل فيها الحجاج إلى مكة المكرمة وحتى عودتهم لبلدانهم.

وعن طبيعة مشاركته بالخدمة التطوعية، قال: إنه رهن إشارة قادته في أي مكان، وأنه كان يتمنى المشاركة في الميدان خاصة وانها أول مشاركة له في معسكرات الخدمة العامة .

وقدم الكشاف الحمد شكره وتقديره للطبيب المعالج ولقائد المعسكر يعقوب الياس السبت على تفهمهما لرغبته وحماسه وموافقتهما على مباشرة العمل مكتبياً فقط دون النزول للميدان ، متطلعاً الى المشاركة في المناسبات القادمة بخدمة المعتمرين من خلال المعسكر الذي تقيمه الجمعية بشهر رمضان ، وكذلك خدمة الحجاج العام القادم .