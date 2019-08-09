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الكشافة تباشر أعمال إرشاد التائهين في مشعر منى

الكشافة تباشر أعمال إرشاد التائهين في مشعر منى
http://almnatiq.net/?p=761066
منى - مبارك الدوسري .. تصوير : ابراهيم الفليحي

باشر أفراد معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء أمس أعمال إرشاد الحجاج التائهين في مشعر منى عبر عدة مراكز إرشادية ، عمل فيها بالساعات الأولى أكثر من 250 كشافاً وقائداً ، وتضاعف العدد عدة مرات خلال ساعات النهار من اليوم الجمعة .

وأوضح مسؤول المسح والإرشاد بمعسكرات الخدمة العامة القائد الكشفي هاني معتوق، أنه تم إرشاد عدد من التائهين من مساء أمس سواء بالتوجيه أو  تم ايصالهم الى مقار حملاتهم.

وبين أن جمعية الكشافة أهلت جميع المشاركين في المعسكرات الكشفية لعملية الإرشاد، حيث سيسهمون في إرشاد التائهين بمشعري منى وعرفات ، بدأ من مساء يوم أمس ، حتى مساء الثالث عشر من هذا الشهر.

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