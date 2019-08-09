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أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة هروب بمركز منجد

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استمع الى مطالبهم وتلمس احتياجاتهم الخدمية والتنموية ..

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة هروب بمركز منجد

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة هروب بمركز منجد
http://almnatiq.net/?p=761077
جازان - فضة عطيف

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان، اليوم مركز منجد بمحافظة هروب ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة لمتابعة الخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وعقب وصول سمو الكريم ، الى مركز منجد التقى بعدد من مشايخ وعرائف قبائل هروب واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير ابرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها ووجه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .

كما التقى سمو الأمير محمد بن ناصر خلال الجولة عددا من ذوي وأسر الشهداء بالمحافظة مؤكدا سموه ان شهداء الوطن لهم مكانة عظيمة لدى الجميع وهم وسام على صدرونا ؛ داعيا الله عزوجل ان يتقبلهم ويرحمهم وان يدخلهم فسيح جناته ، مشيدا بدورهم البطولي في حماية حدود الوطن الغالي.

ونوه سموه ؛ في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية ومنجزات والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-
حضر الزيارة محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده وعددا من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

 

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