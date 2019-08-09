كتابات العدل المتنقلة في الحج تقدم الخدمات التوثيقية لضيوف الرحمن

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تنفيذا لتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده – يحفظهما الله لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم تقدم كتابات العدل المتنقلة في الحج لهذا العام خدمات توثيقية فريدة من نوعها لضيوف الرحمن، وتنتقل معهم في المشاعر المقدسة لتقديم خدماتها التوثيقية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠ ه على مدار الساعة .

وقد جهّزت وكالة التوثيق كتابات العدل المتنقلة بمركبات خاصة بكتاب العدل مزوّدة بجميع التجهيزات اللازمة وبالأدوات الفنيّة المخصصة للعمل التوثيقي لكي ينجز العمل بأسرع وقت ممكن.

و‏تقدم وزارة العدل خدماتها التوثيقية لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من خلال أحدث السبل والحلول الرقمية من خلال تطبيقها الخاص المعني بخدمة المستفيدين وخدمة ضيوف الرحمن؛ والذي مكّن الحجاج من التواصل والتفاعل المباشر وطلب الخدمة مع فرق عمل التوثيق الميدانية المنتشرة في المشاعر طيلة موسم الحج.

وأعدت وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الخطط اللازمة والتجهيزات الفنية والكوادر المؤهّلة منذ فترة مبكرة لضمان تقديم الخدمات التوثيقية لضيوف الرحمن وفق اختصاصاتها بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، بأيسر السبل وأسرعها لضمان تحقيق خدمات توثيق بجودة عالية تتسق وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين التي سخرت الإمكانيات كافة لتذليل العقبات والتيسير على حجاج بيت الله لأداء نسكهم والوفاء باحتياجاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال تدريب كتاب العدل وتطوير مهاراتهم ومن ثم توزيعهم جغرافياً في نقاط عمل مدروسة بعناية في جميع المشاعر المقدسة لضمان سرعة الوصول للمستفيد في المشاعر المقدسة فور طلب الخدمة وتنفيذ متطلباتهم التوثيقية ، كما جهّزت وكالة التوثيق كتابات العدل المتنقلة بمركبات خاصة بكتاب العدل مزوّدة بجميع التجهيزات اللازمة وبالأدوات الفنيّة المخصصة للعمل التوثيقي لكي ينجز العمل بأسرع وقت ممكن مراعاةً لحالة الحجيج وأوضاعهم التي تستدعي خدمتهم بأسرع وقت وبأيسر السبل الممكنة .

وتقدم هذه الخدمات التوثيقية لجميع حجاج بيت الله بلا استثناء ومن غير اشتراط عمر معين وتقدم على مدار الساعة خلال موسم الحج من خلال كتابات العدل المتنقلة التي تصل للحجاج حيثما كانوا، أو من خلال المكتب الدائم بموسم الحج في الحرم المكي الشريف، كما أن وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار تشارك ضمن اللجان الإشرافية في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وتأتي مشاركة وزارة العدل في خدمة ضيوف الرحمن من خلال 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، و5 كتابات عدل متنقلة؛ امتداداً للمنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تتشرف بخدمة حجاج بيت الله

وتأتي هذه الخدمات التوثيقية في ظل حرص وزارة العدل على خدمة ضيوف الرحمن وفق توجيهات ‏معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الذي وجه بتقديم الخدمات العدلية والتوثيقية العاجلة كافة لضيوف الرحمن، وخدمتهم وتسهيل إتمام مناسكهم بكل يسر واطمئنان وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – يحفظهما الله -.