“الغذاء والدواء” تطلق حملة “لحوم وعلوم” للتوعية بطرق التعامل الآمن مع لحوم الأضاحي

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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة “لحوم وعلوم” للتعريف بطرق التعامل الآمن مع اللحوم، ورفع مستوى وعي المستهلكين، والتعرّف على الأضحية السليمة قبل الذبح وبعده، وتوضيح الطريقة الأفضل لحفظ وتخزين اللحوم.

وتهدف الحملة إلى تثقيف المستهلكين بالطريقة المثلى لحفظ اللحوم من الفساد أثناء التبريد أو التجميد، وتجنب تكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة، والمدة المناسبة للتبريد.

وتعد هذه الحملة الخامسة التي تطلقها “الغذاء والدواء” لتوعية المستهلكين بطرق التعامل مع لحوم الأضاحي بهدف حفظ قيمتها التغذوية، وحمايتها من الفساد.