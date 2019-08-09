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جمعية الكشافة تطلق التطبيقات الالكترونية للخرائط والارشاد الالكتروني

جمعية الكشافة تطلق التطبيقات الالكترونية للخرائط والارشاد الالكتروني

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مفتي عام المملكة لضيوف الرحمن : الغاية من الحج تجريد التوحيد والعبودية الخالصة لله عزوجل

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جمعية الكشافة تطلق التطبيقات الالكترونية للخرائط والارشاد الالكتروني

جمعية الكشافة تطلق التطبيقات الالكترونية للخرائط والارشاد الالكتروني
http://almnatiq.net/?p=761102
منى - مبارك الدوسري

كشف المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، عن إصدار المعسكرات يوم أمس لبرامج الارشاد الالكتروني لموسم حج هذا العام ، من خلال موقعها على الانترنت عبر الرابط  www.scouts.org.saوالتي تتضمن برنامج الإرشاد ( اندرويد ، ابل ) ودليل مشعري منى وعرفات الارشادي بصيغة pdf  ، والخرائط الارشادية للمنطقة المركزية للحرم المكي ، والمسجد النبوي ، ومشعري منى وعرفات ، وحي العزيزية بمكة المكرمة ، وتبليغ ارشاد التائهين  الالكتروني عبر الرابط  www.scouts.org.sa/haj

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