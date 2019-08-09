جمعية الكشافة تطلق التطبيقات الالكترونية للخرائط والارشاد الالكتروني

منى - مبارك الدوسري

كشف المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، عن إصدار المعسكرات يوم أمس لبرامج الارشاد الالكتروني لموسم حج هذا العام ، من خلال موقعها على الانترنت عبر الرابط www.scouts.org.saوالتي تتضمن برنامج الإرشاد ( اندرويد ، ابل ) ودليل مشعري منى وعرفات الارشادي بصيغة pdf ، والخرائط الارشادية للمنطقة المركزية للحرم المكي ، والمسجد النبوي ، ومشعري منى وعرفات ، وحي العزيزية بمكة المكرمة ، وتبليغ ارشاد التائهين الالكتروني عبر الرابط www.scouts.org.sa/haj