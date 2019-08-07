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اختتام مهرجان العسل الدولي الثاني عشر بمنطقة الباحة

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اختتام مهرجان العسل الدولي الثاني عشر بمنطقة الباحة

اختتام مهرجان العسل الدولي الثاني عشر بمنطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=761133
المناطق _ الباحة
اختتمت فعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في الباحة، الذي نظمته جمعية النحالين التعاونية في المنطقة خلال الفترة من 01 ذو القعدة وحتى 7 من الشهر الحالي, بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط وذلك في بمقر ديار العز بغابة رغدان.
حيث بدئ الحفل الذي قدمه الإعلامي محمد سعيد هضبان رئيس اللجنة الاعلامية لصيغ الباحة٤٠ وألقى رئيس جمعية النحالين ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم كلمة شكر فيها امين المنطقة على رعايته لحفل اختتام المهرجان، كما قدم شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته لحفل افتتاح مهرجان العسل,
وأكد رئيس جمعية النحالين ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل أن المهرجان شهد مشاركة قرابة 40 طناً من العسل المتميز, كما تميز المهرجان بإقامة المنتدى العلمي والذي استمر لمدة ثلاث أيام, بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية التي استهدفت الأسرة والطفل وحظيت بحضور كبير من الجمهور.
وفي ختام الحفل تم تكريم شركاظ النجاح من الادارات الحكومية والقطاع الخاص كما تم تكريم الإعلاميين, بالإضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة.مقدمة من ديار العز والسحب على اطقم ذهب مقدمة من مناحل ثمرات الشفاء.

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