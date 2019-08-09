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الخدمة المدنية ضمن أفضل (15) جهة حكومية في “الخدمات الالكترونية”

الخدمة المدنية ضمن أفضل (15) جهة حكومية في “الخدمات الالكترونية”

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والد محافظ الوجه إلى رحمة الله

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الخدمة المدنية ضمن أفضل (15) جهة حكومية في “الخدمات الالكترونية”

الخدمة المدنية ضمن أفضل (15) جهة حكومية في “الخدمات الالكترونية”
http://almnatiq.net/?p=761142
الرياض _ خالد العصيمي

صُنّفت وزارة الخدمة المدنية، ضمن أفضل (15) جهة حكومية في مستوى نضج الخدمات الحكومية الالكترونية بالإضافة إلى حصولها على فئة التقييم الخضراء ضمن قطاع العمل والعمال، وقفز تقييمها  إلى نسبة 94%، وذلك فيالقياس الأخير لمؤشر النضج للخدمات الحكومية الالكترونية الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» للربع الثاني من عام 2019م، حيث يعد مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديمالخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في برنامج التحول الوطني 2020.
ويأتي هذا الإنجاز ليعكس مدى التقدم الذي حققته وزارة الخدمة المدنية ممثلةً في وكالة الوزارة للتحوّل الرقمي  عبر منصة الخدمات الالكترونية.

من جهته أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحوّل الرقمي المهندس فيصل باخشوين بأنّ الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل أتمتة خدماتها والتحوّل نحو التعاملات الالكترونية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها اكثر من450 جهة و ستة الاف مختص من تلك الجهات، بالإضافة إلى تقديم اكثر من 25 خدمة إلكترونية للمستفيدين والذي بلغ عددهم 3.2 مليون مستفيد، وقدر متوسط عدد عمليات الموارد البشرية بأكثر من 166 ألف عملية سنوياً .
وتقدم وزارة الخدمة المدنية العديد من خدماتها للجهات وللمستفيدين وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها بما يتوافق مع جهودها للتحول الرقمي ومتطلبات برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030.
يذكر أن مؤشر النضج للخدمات الحكومية الالكترونية يهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الرقمية المتطورة والمتكاملة بما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي.ويعمل برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسِّر» بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير وذلك من خلال منصة «مرصد الخدمات الحكومية». 

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