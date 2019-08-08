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فنون القصيم تقيم أمسيات شعرية لـ11 شاعراً ومنشداً لنزلاء سجن بريدة

فنون القصيم تقيم أمسيات شعرية لـ11 شاعراً ومنشداً لنزلاء سجن بريدة

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خلال أيام عيد الأضحى المبارك

فنون القصيم تقيم أمسيات شعرية لـ11 شاعراً ومنشداً لنزلاء سجن بريدة

فنون القصيم تقيم أمسيات شعرية لـ11 شاعراً ومنشداً لنزلاء سجن بريدة
http://almnatiq.net/?p=761145
المناطق _ بريدة

تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم وإدارة سجن بريدة بإشراف من مديرية سجون منطقة القصيم، أمسيات شعرية لمدة ثلاثة أيام في الجناح المثالي لنزلاء سجن بريدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار برنامجها الثقافي الترفيهي لنزلاء السجن والتي سيحييها في أول أيام عيد الأضحى المبارك الشعراء سند الجرداوي ومطرب العقاب العواجي والمنشد مثنى المنور وخالد الشتيلي، وفي ثاني أيام العيد الشاعر رجاء الكرشمي، وعبدالله الضبعان، والمنشد كحيلان عنزه، وفي ثالث أيام العيد الشاعر علي السالم، ومنصور المشيقح، والمنشد بندر ابو خشيم، وحميد النعيضي، ويقدم الأمسيات نواف الجزاع.

وأوضح منسق لجنة الشعر بالجمعية طلال العنزي، أن إقامة الأمسية تأتي ضمن أهداف الجمعية الاجتماعية لتكريس دورها بالشراكة المجتمعية والثقافية مع القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن هذه الأمسية لإدخال الفرح والسرور على نزلاء السجن ومشاركتهم فرحة العيد، ومنح النزلاء فرصة ترويحية ممتعة في ليلة شعرية وإنشاديه.

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