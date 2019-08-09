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الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف

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الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف

الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف
http://almnatiq.net/?p=761150
الطائف _ عادل الزهراني

تشارك الأردن للمرة الأولى هذا العام في موسم الطائف من خلال تواجدها في سوق عكاظ الشهير حيث اشتملت مشاركتها على العديد من الفقرات الفنية والثقافية والأنشطة التي تقدم على المسرح داخل الجناح يوميًا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشر ليلاً ، الى جانب سوق للمنتجات الحرفية في مختلف الصناعات اليدوية والتقليدية، وعرض منتجات متنوعة كالسجاد والتطريز والخشبيات والنحاس وسعف النخيل والنحت والرسم على الخامات والقصدير وصناعة الشباري والسيوف بالطريقة الأردنية بالإضافة لتجسيد التراث والتاريخ الأردني بمجسم يحاكي البتراء الشهيرة كما تستقبلك من بوابة الدخول عبارات الترحيب “ياهلا” و”مرحبا” و “حي الله الضيف”.
كما يضم الجناح العديد من العاملين الذي يرتدون الزي الأردني الشعبي لتخرج وانت محملاً بكل الأجوبة التي تحتاجها وقد عشت تجربة فريدة برفقة النشامى.

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