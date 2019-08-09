جامعة القصيم تُنفذ دورة عن “مناسك الحج” للمكفوفين ضمن برامج ليالي عمادة خدمة المجتمع الصيفية

المناطق _ بريدة

أقامت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، دورة تدريبية خاصة للمكفوفين بعنوان “مناسك الحج” بلغة برايل، ضمن برامج ليالي عمادة خدمة المجتمع، بالتعاون مع جمعية العوق البصري الخيرية ببريدة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5/12/1440هـ، بمقر الجمعية، ألقاها الدكتور عمر بن إبراهيم المحيميد الأستاذ المساعد بقسم الفقه بجامعة القصيم، واستفاد منها 37 شخصًا من الراغبين في أداء مناسك الحج من المكفوفين الرجال والنساء.

وهدفت الدورة التي استفاد منها 30 من الرجال و7 نساء، إلى التعريف بكيفية أداء مناسك الحج وبيان حكمه وفضله، وذكر أنواع الأنساك، وبيان فضلها، بالإضافة إلى ذكر محظورات الإحرام، وبيان ما يجب على مرتكبها، وبيان صفة العمرة، وبيان صفة الحج، كما تم منح كل متدرب حقيبة تدريبية علمية عن مناسك الحج بلغة برايل، إضافة إلى منح المشاركين شهادات معتمدة من عمادة خدمة المجتمع.