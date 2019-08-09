أمانة الجوف تبدأ إستكمال طريق الملك عبدالله البديل

الجوف _ محمد الحسن

بمتابعة وحرص من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، شرعت أمانة الجوف في تنفيذ الجزء المتبقي من امتداد طريق الملك عبدالله (البديل ) والذي يمر ضمن مزرعة المواطن محمد دغيم الرويلي ، حيث وافق على تنفيذ الطريق لتسهيل الحركة المرورية لطلاب ومنسوبي الجامعة ويعتبر شريان حيوي يربط شمال غربي مدينة سكاكا بطريق الملك خالد المطار ، كما سيسهم فتح الطريق في تخفيف ضغط الحركة المرورية على طريق المطار ، ويتيح لطلاب جامعة الجوف والكلية التقنية خيارات عدة للوصول من وإلى جامعاتهم .

ورفع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على دعمهما لمشاريع الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته الدائمة .