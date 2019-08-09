احدث الأخبار

أمانة الجوف تبدأ إستكمال طريق الملك عبدالله البديل
منطقة الجوف
 جامعة القصيم تُنفذ دورة عن “مناسك الحج” للمكفوفين ضمن برامج ليالي عمادة خدمة المجتمع الصيفية
منطقة القصيم
 الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 فنون القصيم تقيم أمسيات شعرية لـ11 شاعراً ومنشداً لنزلاء سجن بريدة
منطقة القصيم
 الخدمة المدنية ضمن أفضل (15) جهة حكومية في “الخدمات الالكترونية”
منطقة الرياض
 والد محافظ الوجه إلى رحمة الله
مجتمع المناطق
 اختتام مهرجان العسل الدولي الثاني عشر بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 “هيئة الاتصالات”: 1946 تيرابايت حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة
أبرز المواد
 لقاء الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه بمدير الأمن العام
أبرز المواد
 وصول الأمير خالد الفيصل إلى مشعر منى للوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لـضيوف الرحمن
أبرز المواد
 ” الغذاء والدواء ” تُقدم برامج توعوية وتثقيفية لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 حي العرب في سوق عكاظ يتيح للزوار تجربة الطواجن المغرببة والعروض الشعبية والمنتجات الحرفية
منطقة مكة المكرمة
أمانة الجوف تبدأ إستكمال طريق الملك عبدالله البديل

أمانة الجوف تبدأ إستكمال طريق الملك عبدالله البديل

منطقة الجوف
جامعة القصيم تُنفذ دورة عن “مناسك الحج” للمكفوفين ضمن برامج ليالي عمادة خدمة المجتمع الصيفية

جامعة القصيم تُنفذ دورة عن “مناسك الحج” للمكفوفين ضمن برامج ليالي عمادة خدمة المجتمع الصيفية

منطقة القصيم
الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف

الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف

منطقة مكة المكرمة
فنون القصيم تقيم أمسيات شعرية لـ11 شاعراً ومنشداً لنزلاء سجن بريدة

فنون القصيم تقيم أمسيات شعرية لـ11 شاعراً ومنشداً لنزلاء سجن بريدة

منطقة القصيم

بمتابعه من الأمير فيصل بن نواف :

أمانة الجوف تبدأ إستكمال طريق الملك عبدالله البديل

أمانة الجوف تبدأ إستكمال طريق الملك عبدالله البديل
http://almnatiq.net/?p=761156
الجوف _ محمد الحسن

بمتابعة وحرص من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، شرعت أمانة الجوف في تنفيذ الجزء المتبقي من امتداد طريق الملك عبدالله (البديل ) والذي يمر ضمن مزرعة المواطن محمد دغيم الرويلي ، حيث وافق على تنفيذ الطريق لتسهيل الحركة المرورية لطلاب ومنسوبي الجامعة ويعتبر شريان حيوي يربط شمال غربي مدينة سكاكا بطريق الملك خالد المطار ، كما سيسهم فتح الطريق في تخفيف ضغط الحركة المرورية على طريق المطار ، ويتيح لطلاب جامعة الجوف والكلية التقنية خيارات عدة للوصول من وإلى جامعاتهم .
ورفع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على دعمهما لمشاريع الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته الدائمة .

 

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية بال­جوف تودع الحجاج من المطار

الشؤون الإسلامية بال­جوف تودع الحجاج من المطار
“84” عامود إنارة و “126” فانوس تضيء طريق وتقاطع الصوامع بالتقنية الحديثة بسكاكا

“84” عامود إنارة و “126” فانوس تضيء طريق وتقاطع الصوامع بالتقنية الحديثة بسكاكا
طالبات من الجوف يشاركن بمؤتمر الشباب العربي الدولي 38

طالبات من الجوف يشاركن بمؤتمر الشباب العربي الدولي 38

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*