أمانة الشمالية تنهي استعدادتها لعيد الأضحى المبارك1440 هـ

المناطق _ خالد الضبيبي

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، اشتملت على العديد من النشاطات التي تواكب مظاهر العيد ،

كان من أبرزها تهيئة المسالخ ونظافتها والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها .

كما كثفت الطاقة الاستيعابية من عمالة الجزارة وعمال النظافة وكذلك تم تدعيم القوى العاملة من أطباء بيطريين كي يقومون بالكشف الطبي على ذبائح الأضاحي بعد عملية الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض التي تصيب بعض المواشي والتي يغفل عنها عامة المجتمع.

و شددت أمانة المنطقة الرقابة الصحية على المستثمرين لدى الأمانة وفق العقود المبرمة بين الطرفين ودورها في المحافظة والعناية والأهتمام بنظافة المسالخ وكل مامن شأنة صحة وسلامة عمال الجزارة من أي عارض صحي وذلك من خلال اجتيازهم للشهادات الصحية سارية المفعول لكي يؤدون دورهم بكل فاعلية ونشاط.

وتنوه أمانة المنطقة أنه يجب أخذ الحطية والتأكد من الاشتراطات الواجب توفرها عند شراء المواشي المراد ذبحها من الأضاحي ، حيث لابد أن تكون خالية من أي أمراض.

وعلى ذات الصعيد قامت أمانة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل بوكالة الخدمات التابعة للأمانة ضمن مشاركتها للمواطنين بهجة مظاهر العيد بتجميل الحدائق والميادين من خلال إعادة زراعة العديد من أنواع الزهور الموسمية وتنسيق الأشجار بالشوارع والطرقات وأعادة صيانة ألعاب الأطفال بالمسطحات الخضراء بمدينة عرعر وكذلك تكثيف فرق النظافة كما قمت وكالة التعمير والمشاريع التابعة للامانة بتركيب أحبال الزينة بالشوراع.