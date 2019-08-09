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بالانفوجرافيك.. جدول حركات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

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بالانفوجرافيك.. جدول حركات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

بالانفوجرافيك.. جدول حركات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
http://almnatiq.net/?p=761181
المناطق_الرياض

حددت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر جدول حركة القطار بالمشاعر لموسم حج العالم الحالي 1440هـ.

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ وذلك بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويبلغ عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة 360 ألف حاج وهم الذين تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأميركا.

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