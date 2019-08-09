متحدث أمن الدولة :من لم يردعه قداسة الزمان والمكان تردعه بإذن الله قوات الأمن الضاربة بالحج

المناطق - مكة

أكد المتحدث الرسمي باسم أمن الدولة اللواء بسام عطية أن المملكة العربية السعودية بوابة العالم و على أعتاب البقاع الطاهر تتلاشى وتسقط كل الأفكار والتوجهات والرغبات ولا يبقى إلا رغبة ومطمع واحد وهو التوجه إلى الله, والحج يحمل مضامين ومعاني عميقة منها التذكير بالحياة والموت وهي رسائل نبثها للعالم أجمع , روابط شرعية وتنظيمات وارشادات وتحذيرات , وفي هذا الاطار لا توجد ولله الحمد أي أمور قد تسيء إلى الحج أو إلى الحجاج .

وقال اللواء عطية : هاجسنا دائما هو ما يخشاه الحاج وما هي متطلباته الأساسية ورغباته ليؤدي نسكه بكل يسر وسهولة, فالحاج عندما إلى يأتي إلى المملكة يعلم أن المملكة أرض السلام ومهده وأرض الطمأنينة والسكينة , ويثق في رجالها وتأديتهم للواجب ، مبينًا أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع أعظم الجرائم وأكثرها شراسة وكان الثمن غالي جدًا, ولكن لدينا تلك الخبرات المعرفية الكبرى بالتالي لدينا الإمكانيات والرغبة والطموح والعقيدة والايمان الراسخ لمواجهة كل التهديدات ، مؤكدًا على أن من لم يردعه قداسة الزمان والمكان تردعه بإذن الله قوات الأمن الضاربة في الحج.