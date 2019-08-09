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العلماء يحلون اللغز.. لماذا تأكل القطط العشب أحيانا ؟

العلماء يحلون اللغز.. لماذا تأكل القطط العشب أحيانا ؟
http://almnatiq.net/?p=761193
المناطق_متابعات

إذا رأيت قطك، يومًا، وهو يأكل العشب في الحديقة علما أنه حيوان لاحم، فأنت غير مدعو إلى القلق، بل عليك أن تشجعه على القيام بهذا الأمر بين الفينة والأخرى، وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

أكل العشب والتقيؤ
وبحسب موقع “sciencemag”، فإن القط يقوم بأكل العشب ثم يتقيؤه في الغالب، لأن معدته غير معتادة على هضم الغذاء النباتي.

وأوضحت دراسة منشورة من قبل الجمعية الدولية لعلم سلوك الحيوان، أن من ما يقارب 70 في المئة من القطط تقبل على أكل العشب والحشائش، وفق ما لاحظه أشخاص يربون الحيوان الأليف.

وشملت الدراسة ألف شخص ممن يربون القطط، وقالوا إنهم رأوا الحيوان الأليف وهو يأكل العشب لست مرات على الأقل خلال حياته.

منافع العشب
ومن منافع العشب، أنه يساعد على تنظيف معدة القط مما يعلق بها بسبب أكل فرائس مثل الفئران، ويستفيد الحيوان مما يفرزه العشب مثل أحماض “الفوليك”.

فضلا عن ذلك، يساعد حمض الفوليك الموجود في الأعشاب التي تأكلها القطط على إنتاج بروتين الهيموغلوبين.

حمل الأكسجين
وبروتين الهيموغلوبين هو المسؤول عن حمل الأكسجين في دم الحيوان، ولذلك، فهو يعين على أداء كافة الوظائف الحيوية.

وينصح الباحثون بزراعة بعض العشب في حديقة البيت إذا كان ممكنا، حتى يكون غذاءً مفيدا للقط، وتفاديا لأن يقوم بأكل أعشاب سامة في الخارج.

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