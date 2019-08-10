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النصر يواصل تحضيراته لمواجهة لوحدة بمشاركة أحمد موسى

النصر يواصل تحضيراته لمواجهة لوحدة بمشاركة أحمد موسى
http://almnatiq.net/?p=761195
المناطق_الرياض

أعلن النصر برئاسة صفوان السويكت وصول نجمه النيجيري أحمد موسى إلى الرياض بعد فراغه من إحازته الصيفية التي منحها له المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وفي السياق، أدى الفريق تدريبهع اليوم، واشتمل التدريب على النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية، وقام مدرب الفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدى كل مجموعة منهما تدريبات مختلفة.

ولعب النصر مواجهته الأولى في الموسم الحالي أمام الوحدة الإماراتي، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، كما سيلعب لقاء الإياب الاثنين المقبل. وعلى صعيد الدروي السعودي للمحترفين، سيحاول النصر الاحتفاظ ببطولة الدوري، عندما يواجه ضمك في 22 الجاري.

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