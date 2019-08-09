‏نائب أمير مكة ⁧‫بدر بن سلطان‬⁩ ‏ يتابع وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى من غرفة القيادة والسيطرة بمنى

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زار ‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫بدر بن سلطان‬⁩ غرفة القيادة والسيطرة التابعة للأمن العام‬⁩ بمشعر منى‬⁩.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الأعمال التي تؤديها ومن بينها استقبال البلاغات والتعامل معها ومتابعة ورصد جميع الخطط الأمنية بأكثر من 5000 كاميرا مراقبة.