زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان غرفة القيادة والسيطرة التابعة للأمن العام بمشعر منى.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الأعمال التي تؤديها ومن بينها استقبال البلاغات والتعامل معها ومتابعة ورصد جميع الخطط الأمنية بأكثر من 5000 كاميرا مراقبة.
نائب أمير مكة بدر بن سلطان يتابع وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى من غرفة القيادة والسيطرة بمنى
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان غرفة القيادة والسيطرة التابعة للأمن العام بمشعر منى.
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