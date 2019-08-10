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مدني جازان: العثور على مواطن غريق والبحث مستمر عن اخر مفقودي وادي مسله ..

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مدني جازان: العثور على مواطن غريق والبحث مستمر عن اخر مفقودي وادي مسله ..

مدني جازان: العثور على مواطن غريق والبحث مستمر عن اخر مفقودي وادي مسله ..
http://almnatiq.net/?p=761224
المناطق_فضه عطيف

اوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني انه وردنا يوم امس بلاغ حضوري من احد المواطنين يفيد بتغيت اخيه منذ بداية الحالة المطرية حيث تم العثور على سيارته جنوب حديقة الشهداء ضمن حفريات عميقه بها اشجار ومخلفات بناء وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن انجراف من نوع لاندكروزر في التقاء وادي عز الدين بوادي الأملح بالقرب من حديقة الشهداء بمحافظة ابي عريش حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع حيث بدأت عمليات البحث فور الوصول وبمشاركة فرق تطوعية والمواطنين وذوي المفقود .

واشار الى انه عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على المفقود مسافة ٣٥٠م تقريبا من موقع انجراف المركبه بحالة وفاة

ومن جانب اخر بين القحطاني ان البحث لازال جاري عن اخر المفقودين من العائله التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسله التابع لمحافظة احد المسارحه

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