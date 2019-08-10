مدني جازان: العثور على مواطن غريق والبحث مستمر عن اخر مفقودي وادي مسله ..

المناطق_فضه عطيف

اوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني انه وردنا يوم امس بلاغ حضوري من احد المواطنين يفيد بتغيت اخيه منذ بداية الحالة المطرية حيث تم العثور على سيارته جنوب حديقة الشهداء ضمن حفريات عميقه بها اشجار ومخلفات بناء وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن انجراف من نوع لاندكروزر في التقاء وادي عز الدين بوادي الأملح بالقرب من حديقة الشهداء بمحافظة ابي عريش حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع حيث بدأت عمليات البحث فور الوصول وبمشاركة فرق تطوعية والمواطنين وذوي المفقود .

واشار الى انه عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على المفقود مسافة ٣٥٠م تقريبا من موقع انجراف المركبه بحالة وفاة

ومن جانب اخر بين القحطاني ان البحث لازال جاري عن اخر المفقودين من العائله التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسله التابع لمحافظة احد المسارحه