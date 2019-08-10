احدث الأخبار

أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
منطقة عسير
 الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري
أبرز المواد
 ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى
أبرز المواد
 الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين
أبرز المواد
 طيران الأمن يرفع جاهزيته ويزيد من طلعاته الجوية في سماء مكة والمشاعر
أبرز المواد
 النصر يواصل تحضيراته لمواجهة لوحدة بمشاركة أحمد موسى
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف تباشر أعمالها الميدانية والتوجيهية في يوم التروية
أبرز المواد
 مدني جازان: العثور على مواطن غريق والبحث مستمر عن اخر مفقودي وادي مسله ..
أبرز المواد
 مركـز التواصـل الحكومـي ينتج محتـوى بأشـكال متنوعـة باللغات المتعمدة للنشـر الخارجـي
أبرز المواد
 ‏نائب أمير مكة ⁧‫بدر بن سلطان‬⁩ ‏ يتابع وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى من غرفة القيادة والسيطرة بمنى
أبرز المواد
 فيديو.. تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى المشاعر
أبرز المواد
 خالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين
أبرز المواد
أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

منطقة عسير
الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري

الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري

أبرز المواد
ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى

ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى

أبرز المواد
الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين

الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين

أبرز المواد

طيران الأمن يرفع جاهزيته ويزيد من طلعاته الجوية في سماء مكة والمشاعر

طيران الأمن يرفع جاهزيته ويزيد من طلعاته الجوية في سماء مكة والمشاعر
http://almnatiq.net/?p=761235
المناطق_مكة

رفعت القيادة العامة لطيران الأمن من جاهزيتها , وكثفت طلعاتها الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم , بالتزامن مع بدء عملية تصعيد حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية في مشعر منى ومن ثم تفويج الحجاج لمشعر عرفات.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام أن طائرات الأمن تجوب سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وترصد خلال طلعاتها المتواصلة الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال تحركاتهم وحتى استقرارهم في مشعر منى، لقضاء يوم التروية.

وبين أنه يتم تركيز الطلعات الجوية على الحرم الشريف والمنطقة المركزية التي تشهد تواجد كثافة عالية من الحجاج ، مع الاستمرار في المسح الجوي لنقاط الفرز الرئيسية على مداخل مكة المكرمة وكافة الطرق المؤدية إليها، علاوة على رصد الحجاج غير النظاميين عبر طلعات جوية خاصة بذلك مع جهات الضبط الأمني.

وأشار اللواء ال بسام أن جاهزية القيادة ستصل لأعلى درجاتها مع فجر اليوم التاسع وبدأ نفرة الحجاج إلى مشعر عرفات وذلك بمشاركة أكثر من طائرة في الطلعة الجوية وزيادة مدة الرحلة لتصل إلى ثلاث ساعات لكل طائرة في الطلعة الواحدة أثناء تصعيد الحجيج إلى عرفات وما يليها من انتقالهم إلى مشعر مزدلفة حتى استقرارهم في مشعر منى في اليوم العاشر.

وأكد في ختام تصريحه على الخبرات الموجودة والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

روابط ذات صلة

الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري

الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري
ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى

ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى
الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين

الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*