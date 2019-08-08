احدث الأخبار

أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
منطقة عسير
 الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري
أبرز المواد
 ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى
أبرز المواد
 الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين
أبرز المواد
 طيران الأمن يرفع جاهزيته ويزيد من طلعاته الجوية في سماء مكة والمشاعر
أبرز المواد
 النصر يواصل تحضيراته لمواجهة لوحدة بمشاركة أحمد موسى
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف تباشر أعمالها الميدانية والتوجيهية في يوم التروية
أبرز المواد
 مدني جازان: العثور على مواطن غريق والبحث مستمر عن اخر مفقودي وادي مسله ..
أبرز المواد
 مركـز التواصـل الحكومـي ينتج محتـوى بأشـكال متنوعـة باللغات المتعمدة للنشـر الخارجـي
أبرز المواد
 ‏نائب أمير مكة ⁧‫بدر بن سلطان‬⁩ ‏ يتابع وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى من غرفة القيادة والسيطرة بمنى
أبرز المواد
 فيديو.. تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى المشاعر
أبرز المواد
 خالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين
أبرز المواد
أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

منطقة عسير
الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري

الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري

أبرز المواد
ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى

ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بقرب حلول عيد الأضحى

أبرز المواد
الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين

الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين

أبرز المواد

أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
http://almnatiq.net/?p=761250
المناطق_عسير

رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أبها تديره مجموعة من العمالة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت 21 مخالفة بلدية صحية على أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها .

وأفاد الحميدي بأنه خلال البحث في المطعم تبين وجود عدة ملاحظات؛ منها عدم وجود رخصة وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين إضافة الى ضبط نحو 500 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى ظهر عليها علامات التعفن .

ونوه بأنه تم عمل محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية لوحدة الضبط إضافة الى تحرير إغلاق المحل وإشعاره بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.

مؤكداً بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940).  ‏

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال: وحدة بلادنا نموذجٌ لوئام كبير حقق التنمية للإنسان والمكان

الأمير تركي بن طلال: وحدة بلادنا نموذجٌ لوئام كبير حقق التنمية للإنسان والمكان
أمانة عسير : المسلخ جاهز و اعتمد 30 موقعا مؤقتا لاستقبال الاضاحي خلال أيام العيد

أمانة عسير : المسلخ جاهز و اعتمد 30 موقعا مؤقتا لاستقبال الاضاحي خلال أيام العيد
أطفال إنسان بضيافة طير عالياً

أطفال إنسان بضيافة طير عالياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*