أمانة عسير تضبط مطعما شهيرا يبيع لحوما مجهولة المصدر ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

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رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أبها تديره مجموعة من العمالة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت 21 مخالفة بلدية صحية على أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها .

وأفاد الحميدي بأنه خلال البحث في المطعم تبين وجود عدة ملاحظات؛ منها عدم وجود رخصة وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين إضافة الى ضبط نحو 500 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى ظهر عليها علامات التعفن .

ونوه بأنه تم عمل محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية لوحدة الضبط إضافة الى تحرير إغلاق المحل وإشعاره بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.

مؤكداً بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏