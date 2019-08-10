الحميدي يتفقد مسلخ الأمانة النموذجي

المناطق_عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح .

و اطلع خلال زيارته على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، متفقدا صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ خلال أيام عيد الأضحى.

كما اطلع على المرافق وحظائر المواشي والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووجه الحميدي التأكد بجاهزية المسلخ وفق الخطط الموضوعة مسبقا وإنفاذاً للتوجيهاته السابقة فقد خصص مسارا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تسهيلا لخدمتهم وتوفير كافة الخدمات الممكنة لهم.

و تأتي هذه الزيارة ضمن جولات الدكتور وليد الحميدي التفقدية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.