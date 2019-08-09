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“بر” طبرجل تودع 133600 الف ريال في حسابات الايتام

“بر” طبرجل تودع 133600 الف ريال في حسابات الايتام

منطقة الجوف
الحميدي يتفقد مسلخ الأمانة النموذجي

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الحزم يدعم صفوفه بالمدافع عبدالله الشمري

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“بر” طبرجل تودع 133600 الف ريال في حسابات الايتام

“بر” طبرجل تودع 133600 الف ريال في حسابات الايتام
http://almnatiq.net/?p=761261
المناطق_محمد الحسن

تواصل جمعية البر الخيرية في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف  ايداع  133600 الف ريال في حسابات الايتام وتوزيع كسوة العيد علي الأسر المحتاجة والمقيدة في كشوفات الجمعية الرسمية.

وأوضح المهندس عبد الرحمن بن شطيط الشراري رئيس مجلس إدارة الجمعية أن كسوة العيد  يستفيد منها اكثر من 1200 أسرة مسجلة في كشوفات الجمعية بالمحافظة  وفرع الجمعية بقرية الفياض

واهاب المهندس الشراري بأهل الخير ورجال الأعمال والموسرين بدعم الجمعية من خلال التبرع عن طريق حساباتها البنكية الرسمية وذلك لمواصلة عملها الخيري ومساعدة المحتاجين من الأسر والٱرامل والمطلقات والأيتام مقدما باسمه وباسم أعضاء الجمعية الشكر لجميع الداعمين والمتبرعين للجمعية .

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