وزارة التجارة: 327 مليون وجبة وعبوة مياه صُعدت لضيوف الرحمن خلال 8 أيام

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أشرفت وزارة التجارة والاستثمار على دخول أكثر من 327 مليون من المواد التموينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال الثمانية أيام الماضية، مع توافد ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، ووصولهم خلال الساعات الماضية إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

ووقفت الوزارة منذ الأول وحتى الثامن من ذي الحجة على دخول أكثر من (225) مليون عبوة مياه معبأة، و(67) مليون رغيف خبز ومعجنات، و(28) مليون عبوة مرطبات وعصائر وحليب وألبان، و(5.5) مليون وجبة غذائية جاهزة، و(1.8 مليون قالب ثلج).

ويشرف مراقبو وزارة التجارة والاستثمار على دخول سيارات الإمداد التمويني المتمثلة في الشاحنات الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية، والمركبات المتجولة في المشاعر المقدسة، ويقومون بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة وفرة السلع التموينية، ومراقبة المتاجر ومنافذ البيع والعربات المتجولة للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة فيها ومطابقتها للمواصفات.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.