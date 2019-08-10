اخماد حريق بمحل ملابس بمحافظة ابوعريش و 11 حالة اختناق بالحادث..

المناطق_فضه عطيف

أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزه بمحافظة ابو عريش وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3*5 حيث تم السيطره عليه واخماده من قبل الفرقة .

مشيرا الى انه نتج عن الحادث تعرض عدد ( 11 ) شخص اختناق جراء انتشار الدخان بالموقع منها حالتين تم معالجتها بالموقع وعدد ( 9 ) حالات تم نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي.

مبينا ان التحقيقات مازالت جارية لمعرفة مسببات الحادث