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اخماد حريق بمحل ملابس بمحافظة ابوعريش و 11 حالة اختناق بالحادث..

اخماد حريق بمحل ملابس بمحافظة ابوعريش و 11 حالة اختناق بالحادث..

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اخماد حريق بمحل ملابس بمحافظة ابوعريش و 11 حالة اختناق بالحادث..

اخماد حريق بمحل ملابس بمحافظة ابوعريش و 11 حالة اختناق بالحادث..
http://almnatiq.net/?p=761271
المناطق_فضه عطيف

أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزه بمحافظة ابو عريش وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3*5 حيث تم السيطره عليه واخماده من قبل الفرقة .

مشيرا الى انه نتج عن الحادث تعرض عدد ( 11 ) شخص اختناق جراء انتشار الدخان بالموقع منها حالتين تم معالجتها بالموقع وعدد ( 9 ) حالات تم نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي.

مبينا ان التحقيقات مازالت جارية لمعرفة مسببات الحادث

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