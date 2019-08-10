احدث الأخبار

نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم
أبرز المواد
 الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في الحج
أبرز المواد
 مسجد الخيف .. مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله
أبرز المواد
 وزير الأوقاف اليمني يزور حجاج اليمن من ضيوف برنامج خادم الحرمين
أبرز المواد
 الأرصاد : سماء غائمة إلى غائمة جزئيا على المشاعر المقدسة
منوعات
 مركز التواصل الدولي: أخبار وصول الحجاج تحوز على تغطيات واسعة في وسائل الإعلام العالمية
أبرز المواد
 بوابة المدينة المنورة على طريق الهجرة السريع تحاكي الطراز العمراني التاريخي بالمنطقة
أبرز المواد
 ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون ببرامج المناصحة ومعالجته بالحجة والموعظة الحسنة
أبرز المواد
 طقس اليوم: فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
 ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر
أبرز المواد
 شاهد.. لحظات استبدال كسوة الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 دراسة مفاجئة تكشف خطر شرب 3 فناجين قهوة يوميا
أبرز المواد
نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم

نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم

أبرز المواد
الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في الحج

الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في الحج

أبرز المواد
مسجد الخيف .. مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله

مسجد الخيف .. مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله

أبرز المواد
وزير الأوقاف اليمني يزور حجاج اليمن من ضيوف برنامج خادم الحرمين

وزير الأوقاف اليمني يزور حجاج اليمن من ضيوف برنامج خادم الحرمين

أبرز المواد

الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في الحج

الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في الحج
http://almnatiq.net/?p=761308
المناطق - الرياض

يعد مركز (937) في موسم حج هذا العام 1440هـ, ضمن منظومة وزارة الصحة العاملة في موسم الحج لهذا العام، حيث يعمل المركز على الاستقبال والرد على استفسارات الحجاج، والخدمات الصحية المقدمة لهم، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات عن الأمراض المعدية، مع توعية الحجاج عن طرق وسبل الوقاية من المرض، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة بطلب الخدمات الطبية في حالة احتياجهم، وذلك بالتعاون مع غرف العمليات في الحج, كما يعد مركز خدمة (937)، أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، بهدف تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز.
ويتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي التي تعني به الصحة، بالإضافة إلى جميع الشكاوى الملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للجهات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها, وكذلك التنسيق مع المستشفيات في حالة كوّن أحد المتصلين يحتاج إلى خدمة معينة، فيتم رفع بلاغ لهذه الجهة، ويطلب منها التواصل مع المتصل .
ويقدم المركز خدمة البلاغات، ـ الملاحظات والشكاوى ـ على المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، أو المنشآت الخاصة الخاضعة لإشرافها، بجانب خدمة طلب العلاج، وهي النقل من مستشفى إلى مستشفى آخر، إذا كانت الحالة تستدعي النقل، لخطورة الحالة، أو كوّن الخدمة غير متوفرة في مستشفى معين، فيتم التنسيق مع المتصل، وتوجيهه لأحد المستشفيات المتقدمة.
إضافة إلى ذلك، يقدم المركز خدمة الاستشارات الطبية، حيث يتواجد في المركز أطباء وأخصائيون للإجابة عن أسئلة المتصلين المختلفة، وكذلك يوجد فريقان هما : فريق الصيادلة، ومهمته الإجابة عن التداخل المحتمل بين الأدوية المتنوعة، وفريق مكافحة السموم في حالة تعرض أحد ما لنوع من التسمم، كشرب مادة منظفة كلوركس مثلاً، فيتم تزويد المتصل بالإجراءات اللازمة لعلاج هذه الحالة.

روابط ذات صلة

نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم

نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم
مسجد الخيف .. مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله

مسجد الخيف .. مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله
وزير الأوقاف اليمني يزور حجاج اليمن من ضيوف برنامج خادم الحرمين

وزير الأوقاف اليمني يزور حجاج اليمن من ضيوف برنامج خادم الحرمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*