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نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم

نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم
http://almnatiq.net/?p=761315
المناطق - الرياض

نصحت الجمعية السعودية لطب العيون حجاج بيت الله الحرام باتقاء أشعة الشمس ومراجعة المراكز الصحية عند الشكوى للحفاظ على سلامة عيونهم خلال موسم الحج.
وحذرت من التعرض لإصابة العين بمرض ( التهاب ملتحمة العين التحسسي ) الذي يكثر أثناء موسم الحج وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس .
وأفادت أن أعراض هذا المرض تبدو في شكل دموع غزيرة واحمرار بالعينين مع الشعور بحكة شديدة, وأهم طرق الوقاية منه هي غسل الوجه والعينين بماء بارد مع اتقاء أشعة الشمس, وعند وجود تلك الشكوى يجب مراجعة أقرب مركز صحي بالمشاعر لوصف قطرات خاصة منها : القطرات المرطبة للعين, والقطرات المضادة لحساسية العين وذلك حسب شدة الحساسية.
وأشارت الجمعية إلى أن من الأمراض التي قد تصيب العيون خلال الحج هو (التهاب الملتحمة الجرثومي) الذي يحدث نتيجة لتعرض العين للجرثومة نتيجة لاستخدام أدوات الآخرين، أو لمصافحة المصابين وغيرها من طرق انتقال المرض, وأعراض هذا المرض تظهر بشكل احمرار بالعينين مع وجود إفرازات صديدية والتصاق بالجفون عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، وفي هذه الحالة أيضًا يجب مراجعة طبيب العيون بالمركز الصحي لوصف القطرات والمراهم المناسبة, كما يجب على الحاج غسل العينين والابتعاد عن استعمال أدوات الغير وعدم مصافحة الأشخاص المصابين.
ونصحت الجمعية السعودية لطب العيون الحجاج من أجريت لهم حديثًا عمليات جراحية بالعين, بوضع غطاء للعين (الواقي البلاستيكي) طوال فترة الحج لتجنب دخول الغبار للعين بقدر الإمكان خوفًا من الإصابة بأي التهاب وحدوث مضاعفات لا قدر الله، إضافة لتعليمات طبيب العيون الأخرى.
وأوضحت أن من أكثر المشكلات التي تصيب العين في موسم الحج (جفاف العين) الذي له عدة أسباب منها التعرض للشمس وجفاف الأجواء وأعراض جفاف العين هي الشعور بحرارة بالعين مع احمرار العين في بعض الأوقات والشعور بثقل في حركة الجفن.
وأكدت أن أفضل وقاية للعين من أشعة الشمس وما تسببه من متاعب منها جفاف العين هو وضع النظارات الشمسية ثم استخدام قطرات الترطيب المتوفرة في الصيدليات ومن ثم مراجعة طبيب العيون لحل المشكلة إن استمرت, مفضلاً عدم لبس العدسات اللاصقة في فترة الحج و الاستغناء عنها بالنظارات، وفي حال لبس العدسات ينصح باستخدام العدسات اليومية و الحرص على عدم النوم بها.
ودعت الجمعية إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.sos.org.sa والاطلاع على الموضوعات التوعوية بأمراض العيون, أو في عبر حسابها في تويتر saudiophtha# .

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