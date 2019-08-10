احدث الأخبار

ما هو نسك الحاج في اليوم العاشر ؟
أبرز المواد
 التقيد بالإرشادات الطبية ضرورة ملحة للمرأة الحامل والمرضعة خلال الحج
أبرز المواد
 فرحة عظيمة تملأ محيا ضيوف خادم الحرمين وهم مرتدين لباس الإحرام
أبرز المواد
 نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم
أبرز المواد
 الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في الحج
أبرز المواد
 مسجد الخيف .. مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله
أبرز المواد
 وزير الأوقاف اليمني يزور حجاج اليمن من ضيوف برنامج خادم الحرمين
أبرز المواد
 الأرصاد : سماء غائمة إلى غائمة جزئيا على المشاعر المقدسة
منوعات
 مركز التواصل الدولي: أخبار وصول الحجاج تحوز على تغطيات واسعة في وسائل الإعلام العالمية
أبرز المواد
 بوابة المدينة المنورة على طريق الهجرة السريع تحاكي الطراز العمراني التاريخي بالمنطقة
أبرز المواد
 ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون ببرامج المناصحة ومعالجته بالحجة والموعظة الحسنة
أبرز المواد
 طقس اليوم: فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
ما هو نسك الحاج في اليوم العاشر ؟

ما هو نسك الحاج في اليوم العاشر ؟

أبرز المواد
التقيد بالإرشادات الطبية ضرورة ملحة للمرأة الحامل والمرضعة خلال الحج

التقيد بالإرشادات الطبية ضرورة ملحة للمرأة الحامل والمرضعة خلال الحج

أبرز المواد
فرحة عظيمة تملأ محيا ضيوف خادم الحرمين وهم مرتدين لباس الإحرام

فرحة عظيمة تملأ محيا ضيوف خادم الحرمين وهم مرتدين لباس الإحرام

أبرز المواد
نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم

نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم

أبرز المواد

التقيد بالإرشادات الطبية ضرورة ملحة للمرأة الحامل والمرضعة خلال الحج

التقيد بالإرشادات الطبية ضرورة ملحة للمرأة الحامل والمرضعة خلال الحج
http://almnatiq.net/?p=761321
الماطق - الرياض

التزام المرأة الحامل والمرضعة ومنهن يعانين أمراضاً مزمنة وكبيرات السن ، بالإرشادات والتعليمات الطبية أثناء تأدية نسك الحج ، ضرورة ملحة يجب اتباعها حفاظاً على صحتهن ولاستكمال أدائهن للشعيرة دون عارض يعيقهن .
وأوصت أخصائية النساء والولادة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الدكتورة سناء إبراهيم الجهني، الحاجات بالحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً واستخدام الكمامات لتجنب انتقال الأمراض المعدية ، واختيار اللباس المريح ذو الأوان الفاتحة والحذاء المريح والإكثار من شرب الماء لتعويض نسبة الماء التي يفقدها الجسم نتيجة المجهود العضلي إلى جانب العصائر الطازجة ومشتقات الألبان .
وحثت الدكتورة الجهني ، المرأة الحامل خلال أدائها النسك على اصطحاب التقارير الطبية للرجوع إليها وقت الحاجة، وارتداء الملابس المريحة الفضفاضة والحذاء الطبي، وتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب بانتظام للوقاية من الإصابة بأنيميا نقص الحديد، إلى جانب الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن، محذرة من الجلوس لفترة طويلة أو المشي الطويل والاستعانة بالعربة المتحركة ،مبينة أنه في حال شعورها بألم في الحوض والبطن وتقلصات أو نزيف أو نزول مياه الجنين فيجب الإسراع إلى أقرب مركز طبي.
وفيما يخص المرأة المرضعة ،بينت الدكتورة سناء إبراهيم الجهني ،أنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات خلال فترة غيابها عن طفلها بأن تقوم بتوفير حليب للطفل قبل الذهاب للحج عبر وسائل الشفط ووضعه في عمق الفريزر مع تحريص القائمة برعاية طفلها على إعطائه الحليب المحفوظ بعد إذابته وعدم غليه أو تسخينه لأنه يقضي على كثير من العوامل المضادة للعدوى فيه، ثم وضعه في بدائل قنينة الحليب مثل ” كوب الرضاعة ، الملعقة ، القطارة العينية ” حتى لا يحصل مع الطفل مشاكل في التفريق ما بين حلمة الأم الطبيعية والحلمة الصناعية.
ومن جملة ما يجب على الحاجات من كبيرات السن أو المصابات بالسكري والضغط وغيره، شددت الدكتورة الجهني على التقيد باتباع نصائح الطبيب المتابع للحالة والانتظام في تناول الأدوية بوقتها والاهتمام بتناول الغذاء الصحي المتوازن وتجنب الشمس باستخدام المظلة الشمسية ، وأهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة بعد تأدية كل شعيرة ما أمكن ذلك، بهدف إعادة الحيوية للجسم، والإكثار من شرب الماء، والابتعاد عن تناول المعلبات والأطعمة المحفوظة.

روابط ذات صلة

ما هو نسك الحاج في اليوم العاشر ؟

ما هو نسك الحاج في اليوم العاشر ؟
فرحة عظيمة تملأ محيا ضيوف خادم الحرمين وهم مرتدين لباس الإحرام

فرحة عظيمة تملأ محيا ضيوف خادم الحرمين وهم مرتدين لباس الإحرام
نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم

نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*