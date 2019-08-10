احدث الأخبار

800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي
أبرز المواد
 اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية
أبرز المواد
 جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر
أبرز المواد
 4000 كشاف في المشاعر يقدمون صوراً إنسانية تلفت الأنظار
أبرز المواد
 60 % من الحجاج العرب يرمون جمرة العقبة قبل فجر اليوم العاشر
أبرز المواد
 وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي ويشهد أولى رحلات قطار المشاعر إلى عرفات
أبرز المواد
 ما هو نسك الحاج في اليوم العاشر ؟
أبرز المواد
 التقيد بالإرشادات الطبية ضرورة ملحة للمرأة الحامل والمرضعة خلال الحج
أبرز المواد
 فرحة عظيمة تملأ محيا ضيوف خادم الحرمين وهم مرتدين لباس الإحرام
أبرز المواد
 نصائح للحجاج للحفاظ على سلامة عيونهم
أبرز المواد
 الصحة : مركز (937) يقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في الحج
أبرز المواد
 مسجد الخيف .. مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله
أبرز المواد
800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي

800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي

أبرز المواد
اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية

اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية

أبرز المواد
جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر

جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر

أبرز المواد
4000 كشاف في المشاعر يقدمون صوراً إنسانية تلفت الأنظار

4000 كشاف في المشاعر يقدمون صوراً إنسانية تلفت الأنظار

أبرز المواد

وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي ويشهد أولى رحلات قطار المشاعر إلى عرفات

وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي ويشهد أولى رحلات قطار المشاعر إلى عرفات
http://almnatiq.net/?p=761327
المناطق - الرياض

وقف وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أمس، على آخر استعدادات وخطط النقابة العامة للسيارات، للاطلاع على عمليات نقل الحجاج المتعلقة برحلة حج 1440هـ، رافقه فيها معالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، وكل من رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي.
وتفقد معاليه خلال جولته مركز إدارة أعمال النقل الترددي للحجاج بالمشاعر المقدسة، الذي يخدم كل من حجاج : تركيا، ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإيران، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا غير العرب، واطلع معاليه على مركز أداة أعمال النقل الترددي، المعنية بحافلات النقل الترددي في المشاعر المقدسة، كما قام بأخذ جولة داخل المركز حيث تم تقديم عرض تعريفي موجز بالمركز وأقسامه.
واختتم معالي الدكتور العامودي جولته خارج المركز للاطلاع على المسارات الترددية، ومن المقرر أن يتم تشغيلها من يوم أمس حتى اليوم الأربعاء.
وتأتي جولة معاليه للوقوف على آخر الاستعدادات، والتأكد من جاهزية الحافلات لانطلاق مرحلة النقل الترددي في المشاعر المقدسة.
يذكر أن إدارة أعمال النقل الترددي أنشأت منظومة مغلقة مكونة من ثلاث مسارات معزولة بحواجز خرسانية وشبوك للمشاة وأخرى للحافلات، مما يسهم في انسيابية نقل الحجاج ما بين عرفات ومنى ومزدلفة، في أوقات زمنية قياسية تتقلص إلى حوالي 21 دقيقة.

روابط ذات صلة

800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي

800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي
اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية

اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية
جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر

جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*