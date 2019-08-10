احدث الأخبار

مسجد نمرة يكتسي البياض في يوم عرفة
أبرز المواد
 اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى عرفات
أبرز المواد
 “آيفون” يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف
أبرز المواد
 اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية
أبرز المواد
 800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي
أبرز المواد
 جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر
أبرز المواد
 4000 كشاف في المشاعر يقدمون صوراً إنسانية تلفت الأنظار
أبرز المواد
 60 % من الحجاج العرب يرمون جمرة العقبة قبل فجر اليوم العاشر
أبرز المواد
 وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي ويشهد أولى رحلات قطار المشاعر إلى عرفات
أبرز المواد
 ما هو نسك الحاج في اليوم العاشر ؟
أبرز المواد
 التقيد بالإرشادات الطبية ضرورة ملحة للمرأة الحامل والمرضعة خلال الحج
أبرز المواد
 فرحة عظيمة تملأ محيا ضيوف خادم الحرمين وهم مرتدين لباس الإحرام
أبرز المواد
مسجد نمرة يكتسي البياض في يوم عرفة

مسجد نمرة يكتسي البياض في يوم عرفة

أبرز المواد
اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى عرفات

اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى عرفات

أبرز المواد
“آيفون” يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف

“آيفون” يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف

أبرز المواد
اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية

اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية

أبرز المواد

4000 كشاف في المشاعر يقدمون صوراً إنسانية تلفت الأنظار

4000 كشاف في المشاعر يقدمون صوراً إنسانية تلفت الأنظار
http://almnatiq.net/?p=761333
المناطق - الرياض

يتسابق أكثر من 4000 كشاف في ريعان الشباب من أبناء هذه البلاد المباركة على تسطير أروع وأجمل وأسمى الأمثلة وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة، لافتين الأنظار منذ مباشرتهم للعمل الميداني بمشعر منى من مساء يوم السابع من هذا الشهر، وصولاً إلى مغيب شمس يوم عرفة حيث تراهم يتسابقون لمساعدة الكبير والمحتاج، والاعتناء بالصغير، وإرشاد التائه، وإسعاف المريض، ويلطفون الأجواء برذاذ الماء للتخفيف على حجاج بيت الله الحرام من وطأة الشمس.
ويقدمون بتلك الصور الإنسانية أنموذجاً رائعاً للشباب السعودي الذي يفتخر أن اصطفاهم الله بشرف خدمة الحرمين الشريفين ليقدموا للعالم وعبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل أجمل الصور الإنسانية، وليؤكدوا أن معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية منذ حوالي 6 عقود مدرسة في التربية، نموذج في الخدمة المجتمعية الإنسانية.

روابط ذات صلة

مسجد نمرة يكتسي البياض في يوم عرفة

مسجد نمرة يكتسي البياض في يوم عرفة
اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى عرفات

اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى عرفات
“آيفون” يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف

“آيفون” يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*