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800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي

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800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي

800 طبيب بيطري للكشف على الأضاحي بمشروع المملكة للإفادة من الهدي
http://almnatiq.net/?p=761338
المناطق - الرياض

يشرف فريق من الأطباء البيطريين والمختصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي على أداء نسك الأضاحي خلال موسم حج 1440 هـ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بالأضحية قبل وبعد النسك.
وأوضح المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن 800 طبيب بيطري من داخل المملكة وخارجها سيشرفون على تنفيذ أكثر من مليون أضحية لموسم حج 1440 هـ.
وأفاد أن الأطباء البيطريين مناط بهم الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، للتأكد من استيفائها للشروط البيطرية والصحية، مشيراً إلى أن مهام الأطباء البيطريين في مشروع “أضاحي” هي فرز الأنعام في الحظائر، واستبعاد غير المستوفية للشروط الصحية، والكشف على الأنعام قبل إدخالها إلى الحظائر, مقدمً شكره لكل الجهات التي ستسهم في إتمام نسك الأضاحي لخدمة حجاج بيت الله الحرام في إطار المشروع .

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