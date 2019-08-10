اليمن.. ميليشيات الحوثي تمنع دخول قافلة إغاثة أممية

المناطق - الرياض

منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، دخول قافلة مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة إن ميليشيات الحوثي استغلت تعليمات قيادة القوات المشتركة لوحداتها في محيط مدينة الدريهمي بضبط النفس وتسهيل مرور قافلة إنسانية لبرنامج الغذاء العالمي للأسر في الأحياء السكنية وسط مركز المديرية، وشنت هجوما فاشلا على مواقع القوات المشتركة، لكنه حقق هدفه في عرقلة قافلة المساعدات الإنسانية.

وأكد أن هذه هي المرة الثالثة منذ اتفاق السويد التي تعرقل فيها الميليشيات الحوثية مساعدات إنسانية مخصصة لنحو 40 أسرة تتخذها الميليشيات دروعا بشرية في الأحياء السكنية التي لاتزال تحت سيطرتها.

ويأتي هذا المنع بعد ساعات قليلة على إعلان برنامج الأغذية العالمي أنه سيستأنف توزيع المساعدات على نحو 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بعد عيد الأضحى، وفق نظام البطاقة الذكية التي سبق أن رفضها الحوثيون.

وأوقف البرنامج الأممي توزيع المساعدات في صنعاء يوم 20 يونيو/حزيران، إثر خلافات مع الحوثيين، على خلفية سرقة الجماعة للمساعدات وتحويل مسارها لصالح مسلحيها بعيداً عن الجوعى المستهدفين.