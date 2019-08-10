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“آيفون” يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف

“آيفون” يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف
http://almnatiq.net/?p=761347
المناطق - الرياض

تراجعت “أبل” في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة، وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية أقل شهرة، حسبما أظهرت أرقام المبيعات في الربع الثاني التي جمعتها مؤسسة لأبحاث السوق.

وحل هاتف “آيفون” الشهير في المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية، مع 35.3 مليون جهاز، في مقابل 36.2 مليونا للصيني “أوبو”، في الربع (أبريل-يونيو)، وفقا لشركة “آي إتش ماركت”.

وكانت “أبل” توقفت في وقت سابق، عن نشر بيانات مفصلة عن مبيعاته جهاز “آيفون”.

وحافظت “سامسونغ” التي كشفت الأربعاء عن جهاز “غالاكسي نوت 10″، على المرتبة الأولى بفارق كبير، بحصة 23 بالمئة من السوق ومبيعات 75.1 مليون جهاز، متقدمة على “هواوي” مع حصة 18 بالمئة، إثر بيعها 58.7 مليون هاتف ذكي.

وتريد “أبل” أن تثبت أنها قادرة على تسجيل النتائج الجيدة بعيدا عن منتجها الرئيسي “آيفون”، بفضل أجهزة وخدمات تساعدها على تعويض تراجعها في سوق الهواتف الذكية.

وفي الربع الثاني شكلت إيرادات مبيعات “آيفون” أقل من نصف رقم أعمال المجموعة للمرة الأولى، لكن “أبل” تمكنت من تحسين إيراداتها بنسبة 1 بالمئة، رغم تراجع إيرادات “آيفون” بنسبة 12 بالمئة.

وبحسب شركات أبحاث سوق أخرى، حافظت “آبل” على المركز الثالث رغم تراجع مبيعات “آيفون”.

في المقابل قالت شركة “كاونتربوينت إنترناشونال”، إن شركة “هواوي” ستتأثر في المستقبل سلبيا بوضعها على القائمة السوداء من قبل واشنطن، مع أن مبيعاتها استمرت بالارتفاع في الربع الثاني.

وفي المجموع حققت الشركات الصينية (هواوي وأوبو وفيفو وريلم وشاومي)، حصة قياسية بلغت 42 بالمئة من السوق في الربع الثاني بحسب “كاونتربوينت”.

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